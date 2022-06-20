انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أحمد سعد يعلق لأول مرة على تاتو العمرة: المصريين أزهريين بالفطرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المطرب أحمد سعد بالتعليق لأول مرة على الوشم الذي ظهر في صورته وهو بملابس الإحرام، وذلك أثناء أدائه لفريضة العمرة، واستنكر الإهتمام الكبير الذي جاء على الصورة والوشم في الفترة الأخيرة.

أحمد سعد يعلق لأول مرة على تاتو العمرة

وعلق أحمد سعد على ما حدث في لقائه ببرنامج الحكاية الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر” مساء يوم الأحد، قائلاً ” متعور في ذراعي، والجرح كان غائر، والناس كانت بتعلق على منظر إيدي، وعملت الوشم علشان يداري الجرح، وأنا في العمرة الناس سابت كل حاجة ومسكت في الوشم، وأنا نشرتها وأنا عارف، إحنا عندنا 90% من الشعب المصري أزهري بالفطرة، مش خريجين أزهر يعني، وعملت الصورة مع دعاء سجلته بصوته”.

موقف تعرض له أحمد سعد في العمرة مع شخص مصري

وأضاف قائلاً “في ناس كفروني، وكنت حاطت المسبحة في ايدي، والناس قالت: (وكمان انسيال)، وسابوا الدنيا كلها ومسكوا في السبحة وفي التاتو. مشكلتنا الكبيرة إننا باصّين على غيرنا ومش باصّين على نفسنا”.

وكشف عن موقف تعرض له خلال العمرة قائلاً “قي واحد مصري جري وريا في الحرم، كنت لابس شبشب، وجري ورايا وقالي: أنت لابس شبشب في الحرم!! قلت له طيب تعالى وروحنا للناس في الحرم وقالوا مش حرام، فأنت جبت منين القوة والطاقة المهولة دي، وحسيت إننا نازل علينا طير أبابيل”.