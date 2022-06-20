انت الان تتابع خبر بعد التسريب الأخير إعتزال أحمد سعد يثير الجدل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية MBC مصر، قال الفنان أحمد سعد، إنه يعمل على تحضير رقصة جديدة على غرار رقصات أغانيه التي شاركها في الفترة الماضية، مؤكدا انها ستكون الأخيرة، وسيعتزل بها الرقص.

وكشف أحمد سعد أن الرقصة الجديدة من المقرر أن يكون اسمها "وسع وسع"، من تصميم مصممة الرقصات خديجة، وتقول كلمات الأغنية: "وسع وسع، مين اللي جاي، يستنى دوره جاي، أهلا باللي عايز، سيبوه أنا عايزه حي".

وأثار الفنان الجدل بعد خبر اعتزاله الرقص، وتساءل المتابعون حول السبب رغم انه حقق بها شهرة كبيرة وشكلت اضافة لأغانيه، وخاصة بعد مشاركته مع أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي 6" برقصة في حفل مهرجان المزاريطة في الحلقات الأخيرة.

وأكد الفنان المصري أنه لم يتوقع نجاح تحدي الرقص "صدقيني لو بإيدي"، من فيلم من أجل زيكو والتي تم طرحها وقت نجاح أغنية الغزالة رايقة، لكنها لم تحصل على نسبة استماع كبيرة، ثم عادت للساحة، وحاول دعم الأغنية بعمل رقصها عليها في تيك توك، وحققت مليون مشاهدة في أول 6 دقائق، وفي أول ربع ساعة حققت مليوني مشاهدة".

وخلال البرنامج، كشف سعد عن مأساة مر بها بعد تسريب رقمه، حيث وجد حوالي 11 ألف و600 رسالة على حسابه على تطبيق الواتساب، وكل شخص منهم يستخدم اسم مستعار غريب، لدرجة ان هاتفه انهار حسب وصفه، ما دفعه لتغيير رقمه، وخرج حينها وقال: "يا شعب مصر الحبيب والأخوة في الدول العربية بتكلموني ليه".

وكان قد طرح سعد أغنية "عليكي عيون" منذ أسابيع على يوتيوب وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.