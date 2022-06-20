”شيرين عبد الوهاب” تتحدث عن أبو بناتها: راجل حنين ربنا يخليه ليهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب سؤالاً من أحد متابعيها حول علاقتها بالموزع محمد مصطفى، زوجها السابق ووالد ابنتيها عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وقالت شيرين عبد الوهاب : "إنسان طيب جداً وموزع موسيقي من الكبار المهمين وأب حنين وبيهتم ببناته وربنا يحفظه ليهم".

وشاركت الفنان شيرين عبد الوهاب ، متابعيها بصورة لها عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وكتبت شيرين على الصورة " صباح الفل والعسل الأبيض .. انا اهو علشان مزعلكوش .. انتم تؤمرونى ".