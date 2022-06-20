سيمون تحيي حفلا على خشبة ساقية الصاوي 14 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تستعد الفنانة سيمون لإحياء ثانى حفلتها بساقية الصاوي في الزمالك، يوم 14 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل سيمون بفئة واحدة فقط، بلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيه، كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للساقية، وتقدم سيمون خلال الحفل عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات القديمة والحديثة.

وحرص الحضور على الاحتفال بعيد ميلاد سيمون التي لم تتمالك دموعها من الفرحة، وعبرت عن سعادتها باستقبال الجمهور وتشجيعهم الدائم لها طوال الحفل من مختلف الأعمار.