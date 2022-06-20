انت الان تتابع خبر عمرو سلامة بعد تعادل الأهلي والزمالك: متضايق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص المخرج عمرو سلامة، على التعليق على أحداث مباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، والتي أُقيمت مساء الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

حيث نشر “عمرو” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة بعد انتهاء اللقاء قال فيها: “قبل الماتش كنت بدعي الزمالك مايخسرش، بعد المباراة متضايق إنه تعادل لإنه كان قريب قوي من المكسب، شكرا للاعبي الزمالك”.

الجدير بالذكر أن فيلم “برة المنهج” هو أخر أعمال المخرج عمرو سلامة، والذي تم طرحه على منصة شاهد بعد رفعه من دور العرض، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم روبي، ماجد الكدواني، دنيا ماهر، من تأليف خالد دياب وعمرو سلامة.