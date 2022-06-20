انت الان تتابع خبر أحمد سعد: هرقص رقصة أخيرة وهعتزل الرقص بعدها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المطرب أحمد سعد، أنه استغل تحويل رقصاته لـ “تريند” ويستعد حاليًا لرقصة جديدة خلال الأيام المقبلة، وهي الرقصة التي يعتزل بها الرقص لأنها ستكون الأخيرة.

وأضاف “سعد” خلال لقاءه في برنامج “الحكاية” المُذاع عبر قناة MBC مصر، أن اسم الرقصة الجديدة هو “وسع وسع”، والتي صممتها مصممة الرقصات “خديجة”، مشيرًا إلى أن أغنية “سايرينا يا دنيا” من فيلم “من أجل زيكو”، تم طرحها بالتزامن مع أغنية “الغزالة رايقة”، ولم تحقق نسبة استماع كبيرة في البداية، لكنها بعد ذلك حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما جعله يؤديها على تطبيق “تيك توك”.

وأشار إلى أن الأغنية حققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بربع ساعة، على الرغم من اعتقاد الناس عنها أنها موجهة للصم والبكم بسبب الإشارات الموجودة بها، ولكنها بعد ذلك تحولت إلى تريند.

يُذكر أن “سعد” استطاع تصدر التريند خلال الفترات الماضية، بعد قيامه بتحدي أغنية الفنان أحمد حلمي من فيلم “واحد تاني”، وقبله رقصته مع الفنان أحمد مكي، بعد أن ظهر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 6.