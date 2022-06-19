هدية الفنانة أحلام من زوجها تفجّر ضجّة واسعة وتشعل مواقع التواصل .. وسعرها فلكي صدم الكل !!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الفنانة الإماراتية أحلام بمشاركة متابعيها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو ظهر فيه زوجها أهداها ساعة فخمة تسببت بتفجير ضجّة.

وفي الفيديو المتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بدت الفنانة أحلام في غاية السعادة بالهدية التي بدأت تثار حول طبيعتها وقيمتها ضجة. ويشير التداول في ضجته إلى أن الساعة نادرة من صنع شركة "آبل" خصيصاً وهي مرصّعة بحبيبات الألماس وقيمتها تتجاوز مئات آلاف الدولارات، فيما ركز متابعون على جزئية أن الساعة"مجبهاش أبوهشيمه لياسمين صبري عشان غالية" وأن "قمتها فلكية يابا"وهو تركيز قد تكون له تفسيرات وارتباطات دعائية وفقاً للبعض.

وبعد تقديم الساعة وتقبيل الزوج ليد الفنانة نالت اللقطة إعجاب محبي أحلام الذين أثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمعها بزوجها، والتي تظهر في كل المناسبات.

هذا وتمضي أحلام عطلتها الصيفية مع زوجها في إيطاليا وتحرص على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا أجمل اللحظات الرومانسية والمواقف الصادقة التي تجمعهما.