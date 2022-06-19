انت الان تتابع خبر نور عمرو دياب.. تشعل السوشيال ميديا بصورة رومانسية جديدة مع خطيبها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت إطلالة نور عمرو دياب مع خطيبها وذلك من خلال آخر صورة لها قامت بنشرها على صفحتها الشخصية إنستجرام، فقد نشرت صورة رومانسية مع خطيبها وهي داخل صالة الألعاب المخصصة للرياضة، وتعتبر نور دياب هي ابنة الفنان عمرو دياب والممثلة سيرين رضا.

نور عمرو دياب مع خطيبها

تعد إطلالة نور عمرو دياب مع خطيبها من الإطلالات المختلفة، فهي دائما تشارك متابعيها بصورها على صفحتها الشخصية، وقد ظهرت بصورة وهي ترتدي الملابس الرياضية مع خطيبها وهو يحتضنها وقالت معلقة بالأنجليزي، شريكي في صالة الألعاب الرياضية دائمًا وإلى الأبد.

وتظهر نور دياب دائمًا وهي تشارك نشاطها الرياضي الذي يشبه طريقة والدها، وقد علق متابعيها بالاعجاب على هذه الصورة، وقد صرحت نور دياب منذ فترة أنه اقترب موعد زفافها، وقد قامت نشر صورة لها اثناء تصوير خطبتها وقد ارتبطت بشخص بريطاني يسمى كيران وورد.

ووضحت ايضًا على هذه الصورة فيما معناه أنهما حاليًا في فترة التحضير لحفل زفافهما، ولكن لم تحدد الموعد الرسمي للزفاف، وقد صرحت والدتها من خلال احدى البرامج أن ابنتها هي من تقرر موعد زفافها ولا علاقة لها بالتدخل في قرارتها فقالت، هي اللي بتختار أمتى الفرح، أنا ما قدرش أقول، هي اللي بتحدد، هي اللي بتبقى حاسة أمتى تتجوز.