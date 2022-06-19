انت الان تتابع خبر ريم البارودي تثير فضول المتابعين بصورة جديدة.. نقول مبروك؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور ريم البارودي بدبلة الخطوبة هو أحدث ظهور لها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث لفتت الأنظار لها بنشر صورة جديدة على صفحتها الشخصية إنستجرام وهي ترتدي دبلة خطوبة دلالة على ارتباطها مرة أخرى.

ريم البارودي تثير فضول المتابعين

يعتبر ظهور ريم البارودي بدبلة الخطوبة من الأشياء التي جذبت الأنظار إليها مرة أخرى، فمن المعروف أن آخر ارتباط لها كان مع المطرب أحمد سعد، وقد أعلنوا الإنفصال بعد قصة حب دامت لسنوات عديدة، في حين أنه بعد الإنفصال ذهب وارتبط بفنانة أخرى.

وقد نشرت ريم البارودي صورة ليديها ويد شخص آخر وهما مرتديان دبلة الخطوبة ولم تعلق بأي كلمات على تلك الصورة، مما أثار اندهاش الجميع حول ارتباطها وخطوبتها.

وصرحت الممثلة ريم البارودي من مدة اثناء استضافتها من خلال أحد البرامج، وقالت أنها مرتبطة برجل أعمال ولم تصرح عن هذه العلاقة العاطفية، واكتفت بتصريحها أنها تعيش قصة حب.

ومن خلال لقاء أجري معها في برنامج et بالعربي، عندما تم سؤالها عن قصة الحب التي صرحت بها من خلال برنامج العرافة الرمضاني الذي تقدمه بسمة وهبة، فقالت مش هقول دلوقتي طبعًا، لأن إحنا في مجتمع شرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي، لما يبقي في حاجة حقيقية هقول.