انت الان تتابع خبر نداء شرارة ترفض الزواج من فنان مشهور وتفجر تصريحات صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المطربة الأردنية نداء شرارة خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي، رفضها الزواج من ملحن أو موزع موسيقي أو أي شخص من الوسط الفني.

وقالت شرارة للإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عزالدين، إنها لن توافق على طلب زوج المستقبل باعتزال الفن، متمنية ان يكون رجلاً وسنداً بمعنى الكلمة، لأن الوسط الفني حسب قولها "مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا"، وأوضحت انها تريد الزواج من شخص بسيط، ومحترم وخلوق، ولطيف وكذلك يكون ملمًا بالفن ولديه نظرة فنية ويمكن أن يتزوج فنانة.

واكدت شرارة انها لا تقبل ايضا الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه سيكون مشغولا وهي مشغولة، "وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني"، بحسب قولها، وتابعت قولها: "بيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري"، كما ترفض التخلي عن الغناء من أجل عريس، مُشيرةً أن هناك العديد ممن يتقدمون لها لكن يطالبونها بترك مهنتها، وهذا ما لا تقبله.

وعلى صعيد آخر، أشارت نداء شرارة خلال حديثها، إلى أنها درست لذوي الهمم، ما أضاف من الإنسانية لديها، قائلة: "أحاصر نفسي بقالب لطيف وبسيط ومتواضع، وهذا الفضل يرجع لهم".

وسئلت الفنانة الاردنية عن الإهداء المؤثر الذي دوِّنته في كتابها بعنوان "في داخلي نداء"، مؤكدة أنه مهدىً لشقيقها المتوفى "محمود"، حيث كتبته بعد وفاته لأن الكثير من المشاعر التي كانت بداخلها، ولم تستطع النطق بها، لذلك قررت الهروب للكتابة، واصفة وفاة شقيقها مأساة لم تنتهِ أبدًا ولن تنتهي، وكتبت في الإهداء: "لا تخشى من ماضيك.. مادام يخلو من العار والقبح والبشاعة..هو من سيجعل منك بطلًا حقيقيًا.. ثق بذاتك تمامًا".

يذكر أن نداء شرارة من مواليد 1993، حصدت لقب "ذا فويس أحلى صوت" في الموسم الثالث عام 2015، ولفتت الأنظار لها بصوتها العذل وادائها المتميز، كما ارتدائها الحجاب وعدم تخليها عنه حتى بعد الشهرة زاد من شعبيتها.