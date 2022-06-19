انت الان تتابع خبر خلافات اليسا وسعد المجرد في جدة تتصدر حديث المتابعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، والفنان المغربي سعد لمجرد حفلا ناجحا يوم الجمعة، ضمن فعاليات موسم جدة، وانتشر عدد كبير من مقاطع الفيديو من قبل المتابعين، واظهرت التفاعل الكبير للجمهور مع الثنائي لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققاه في دويتو اغنية "من اول دقيقية"، ليتصدر هذا الحدث مواقع التواصل.

وأدّى الثنائي أغنيتهما (من أول دقيقة)، على الهواء مباشرة، للمرة الأولى، كما شارك لمجرد إليسا في غناء بتمون، والتي حاول فيها تقليد طريقتها في الغناء، فيما قامت إليسا بتقليد غنائه في أغنيته عدى الكلام، وبدا الانسجام واضحا بينهما.

وأظهر الجمهور حماسا كبيرا للحفل، خصوصا بعد انتشار البوستر الدعائي الذي جمعهما، لكن اللافت انه بعد احيائهما الحفل لم تنشر اليسا اي صورة مع سعد الا انها ذكرته (mention)، كما لم ينشر لمجرد اي صورة او فيديو على صفحته مع اليسا، رغم عدد الصور والفيديوهات الكثيرة التي شاركها مع متابعيه، واكتفى بشكر المستشار ​تركي آل الشيخ​، ما اثار التساؤلات حول حدوث خلاف بين إليسا وسعد لمجرد في كواليس الحفل.

وعلى صعيد آخر، طالت إطلالات إليسا وسعد لمجرد انتقادات، حيث اعتبر البعض أن فستان إليسا الأبيض لم يكن مناسباً لها، وأبرز الزيادة في وزنها من منطقة البطن، كما اعتبروا ان سعد لم يكن موفقاً في إطلالته الأولى، التي ارتدى فيها ملابس البحّارة، حيث شبهها البعض بملابس السجناء.

يذكر ان أغنية "من أول دقيقة" لإليسا، وسعد لمجرد قد تصدرت موقع يوتيوب منذ طرحها، محققة أكثر من 40 مليون مشاهدة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرومانسية الموجودة في كلمات الأغنية، والانسجام بين الثنائي.