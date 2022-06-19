انت الان تتابع خبر نانسي عجرم رقص وإغراء وإثارة في العقبة ومتابع أردني يفجّر الردود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان أيله الموسيقي في العقبة، أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، حفلاً يوم أمس في مدينة العقبة الأردنية، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وغنت الفنانة أشهر أغانيها منها: "حبك مانجا وتفاح"، و"الدنيا حلوة"، "حبك سفاح"، "مية وخمسين"، "آه ونص"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت فيها حماسة الحضور، خاصة اثناء رقصها على المسرح.

وارتدت الفنانة اللبنانية، جامبسوت براقاً باللون الفوشيا مع حذاء عالي، وسدلت شعرها وتزينت بمكياج ناعم زاد من سحر اطلالتها، ونالت بإطلالتها اعجاب الجمهور، وفجّر متابع أردني الردود بتعليقه، وكتب: "نانسي عجرم تزين العقبة بثياب براقة ووجه مضيء"، ونال تعليقه اعجاب الكثيرين.

وكانت قد وصلت نانسي عجرم مع فريق عملها إلى الأردن، وشاركت مع الجمهور موقفاً تعرضت عند تأخر الطائرة لمدّة ساعة كاملة في بيروت، فظهرت في الفيديو وهي تركض بصحبة فريقها داخل المطار فور وصول طائرتها الى الاردن، ودخلت بنوبة ضحك قوية أثناء الركض.

هذا وكانت نانسي قد أحيت حفلاً كبيراً، قبل أيام، على مسرح الأولمبيا، في باريس، وسط حضور وتفاعل كبيرين من قبل الجمهور، ونشرت الفنانة صورًا من حفلها في باريس، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت قائلة: "باريس لقد خطفت أنفاسي"، كما كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا بداية يونيو الجاري بقبرص، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية.

أما آخر أعمالها، فكان فيديو كليب أغنية ما تعتذر، وتخطّت حاجز 11 مليون مشاهدة منذ طرحها في آذار/ مارس الماضي، كما طرحت نانسي عجرم الصيف الماضي، أغنيتها على شانك أو المعروفة بـ (مانجا وتفاح)، وحقّقت أكثر من 11 مليون مشاهدة.