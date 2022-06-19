انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة حادة من أمينة لمنتقدي سقوطها على المسرح: أيه عدم الدم دي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد تطبيق تيك توك الشهير فيديو خاص بسقوط المطربة أمينة على المسرح، وذلك من داخل آخر حفلاتها، وسخر الكثير من متابعيها من الفيديو، وتعد من أبرز الأشياء التي انتشرت سريعاً على السوشيال ميديا.

تفاصيل واقعة أمينة على المسرح

ووجهت المطربة أمينة على سخرية العديد من متابعيها عن طريق فيديو على حسابها عبر تطبيق تيك توك، وقالت “ده فيديو وقعت فيه وأنا فى الشغل واتحاملت على نفسى وقمت، جالى تمزق فى الأربطة والحمد لله”.

رسالة حادة من أمينة لمنتقدي سقوطها على المسرح

وقالت أمينة “دخلت على تعليقات الفيديو أشوف الناس اتخضت عليا وكانت الثقة زيادة، دخلت لقيت معظم التعليقات اه أحسن والأرض تبلعها وأصلها بتترقص، أيه قلة الأدب والذوق دى وعدم الدم دى، أنا اتربيت إنى أحس بالناس التانية.. أنا اتصدمت، إحنا الفنانيين محطوطين مع بعض، الصالح مع الطالح واشتموها عشان فنانة، يا جماعة ياريت ماما تفضى 3 دقايق وتقوم تربيكوا بدل قلة الأدب ومحدش عالم بيكوا غير ربنا