انت الان تتابع خبر صور بنت رانيا يوسف تثير جدل علي السوشيال وتعلق: اجمل يوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانه “رانيا يوسف” بالاحتفال بأبنتها لتخرجها من المدرسه ,ونشرت مجموعه من الصور تجمعها بأبنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي instagram ,وتظهر مشاعر الحب و الفرحه وهي تحتضنها و علقت بقولها :”أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليًا ولأختك ولأبوكي ونشوفك أسعد وأنجح بنت”.

اخر اعمال الفنانه رانيا يوسف فيلم جديد يحمل اسم “ملك” وبدات ف تصوير اولي مشاهدها داخل منطقه الحزام الاخضر بمدينه 6 اكتوبر , الفيلم من تاليف واخراج ايمن الرفاعي ويشاركها في بطولته الفنان نضال الشافعي .

كما تشارك الفنانه رانيا يوسف في مسلسل “عالم تاني” وتقوم ببطولته وتجسد شخصيه “نغم” وتدور احداث المسلسل حول نغم وهي عازفه بيانو تتعرض لحادث يغير مجري حياتها وفي وسط احداث شيقه تكشف كل من حولها سواء كان اخ او زوج او صديقه او غيرهم .

يشارك في مسلسل “عالم تاني ” مجموعه من اكبر الفنانين فريال يوسف نضال الشافعي فراس سعيد صوفيه سميره صدقي تميم عبده حسام فارس مصطفي حشيش والمسلسل بطوله رانيا يوسف .