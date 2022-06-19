انت الان تتابع خبر بعد اعلانه الاعتزال مرتين ونص.. الفنان توفيق عبد الحميد يشارك في “شلة الاروانة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في احدث تصريح للفنان القدير “توفيق عبد الحميد” قال : إنه تم ترشيحه للمشاركة فى مسلسل للمؤلف بشير الديك يسمي “شلة الأروانة” ، لكنه لم يتم التعاقد على العمل حتى الآن، وذلك بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الذى أعلنه رمضان الماضى، تزامنًا مع عرض مسلسله “يوتيرن”.

كما كشف أيضاً الفنان توفيق عبد الحميد انه يستعد لعمل مسرحي مع المخرج ناصر عبد المنعم خلال الفتره المقبله و ذلك رغم الظروف الصحيه التي يمر بها و التي أثرت عليه خلال الفتره الماضيه أثناء تصوير مسلسل “يوتيرن” وقال:”أجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى”.

والجدير بالذكر ان الحاله الصحيه التي يعاني منها الفنان توفيق عبد الحكيم من انزلاق غضروفي و ألتهاب أعصاب كانت سبب كبير في إعلان إعتزاله وان قرار عودته مرهون بحالته الصحية .

و أخر اعمال الفنان توفيق عبد الحميد كانت مسلسل “يوتيرن” وتدرو احداث المسلسل حول ضابطة ملاحة بحريه “يارا الكردي” و التي ضحت بعملها و مستقبلها من اجل حبيبها و زوجها “يوسف” و قد حقق المسلسل نجاح كبير في موسم رمضان الماضي .