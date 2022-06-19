انت الان تتابع خبر استشكال فتاة التيك توك “مودة الأدهم” على حكم حبسها 6 سنوات مرفوض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستشكال الذي تقدمت به فتاة التيك توك “مودة الأدهم”، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وتقدمت فتاة التيك توك “مودة الأدهم” بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

وكانت قد وجهت إلى فتاة التيك توك “مودة الأدهم” تهمة الإتجار في البشر، وذلك بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

من هي مودة الأدهم

مودة الأدهم من مواليد محافظة مرسى مطروح، جاءت إلى القاهرة منذ سنوات، وتدعى مودة فتحي رشاد وشهرتها “الأدهم”، تسكن في “مدينتي” بمنطقة التجمع الأول.

وانضمت مودة الأدهم إلى تطبيق تداول الفيديوهات الشهير “تيك توك”، وظهرت في فيديوهات عبر التطبيق، ورصدتها أجهزة الأمن ومباحث الآداب، وباتت دليل إدانتها.