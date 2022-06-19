انت الان تتابع خبر سر زيادة وزن إليسا في حفلتها الغنائية بجدة.. يا ترى مرضها السبب؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الغنائي الأخير بجدة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة الفنان المغربي سعد لمجرد، خاصة بد تناغمهم طوال الحفل، وعلى الرغم تفاعل الجمهور معها، ولكن إطلالتها كانت السبب وراء انتقاد وسخرية الكثير منها، وذلك بسبب ظهورها ببطن منتفخة بشكل واضح.

سر زيادة وزن إليسا

اشتعلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة إليسا في حفلها الآخير، فانهالت عليها العديد من التعليقات السلبية والإيجابية، وعلى الرغم من هذا لم تقوم إليسا بالرد على هذه الانتقادات حتى الآن، فمن الممكن أن تكون اعتادت على ذلك الأمر، خاصة وإنها قد ظهرت بأحد الحفلات خلال عام 2012، وكان السبب وراء ذلك ظهورها بنفس البطن الممتلئة، ومن بعدها جاءت الردود التي تشير إلى أن إليسا تخضع لعلاج يحتوي على الكورتيزون، من أجل علاج بعض آلام الظهر التي تشعر بها.

تفاصيل فستان إليسا وسعره

قامت النجمة اللبنانية إليسا بارتداء فستان باللون الأبيض من قماش الكريب، وقد حمل الفستان توقيع المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب، وقد تميز تصميم الفستان بفيونكة على الكتف، بالإضافة لفتحة طويلة بأحد جوانب الفستان، ولكن الفستان كان السبب وراء إظهار زيادة وزنها، ولهذا تعرضت للعديد من الانتقادات.