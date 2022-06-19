جونى ديب يدعو محاميته كاميل فاسكيز لرحلة أوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:28 مساءً - دعا نجم هوليوود جونى ديب، محاميته التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل، كاميل فاسكيز، لزيارة أوروبا معه هذا الصيف، وهذا ما كشفت عنه "كاميل" فى مقابلة مع Univision مؤخرًا.

وقالت المحامية البالغة من العمر 37 عامًا: "آمل أن أكون فى أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد، وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك"، يأتي هذا بينما كانت هناك شائعات أن فاسكيز وديب، يتواعدان، ومع ذلك، نفت المحامية هذه التكهنات علنًا.

وتمت ترقية فاسكيز، التى فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا فى مكتبها القانونى بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى فى فوزه فى قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

يأتي هذا فيما تواجه الممثلة العالمية أمبر هيرد، الانهيار الوظيفى والمالى بعد خسارة قضية تشهير ضخمة ضد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، والتى تركتها مع فاتورة تعويضات بقيمة 8.35 مليون دولار.

وحسب ما نشره موقع الديلى ميل – في وقت سابق - أشار الخبراء إلى أنه "لا سبيل للعودة لهيرد الى هوليوود"، مضيفين أن المعركة القضائية الدرامية التى استمرت ستة أسابيع تركت الممثلة، 36 عامًا، بموقف سئ أمام صناع الأفلام، ما أثار تساؤلات حول حياتها المهنية والأرباح المستقبلية.