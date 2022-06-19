انت الان تتابع خبر إطلالة مميزة لـ منة فضالي تثير إعجاب متابعيها على “إنستجرام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإطلالة الأخيرة للفنانة منة فضالي، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعجاب متابعيها وتفاعلهم مع الصورة بشكل كبير.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تظهر فيها وهي جالسة على مقعد مرتدية فستانًا محتشمًا منقوشًا بالورد، وتضع مكياج هادئ وبسيط

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل “أفراح إبليس 2” والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم جمال سليمان، محمود عبد المغني، أحمد صفوت، صابرين، كمال أبو رية، عفاف رشاد، هنادي مهنا، ضياء الميرغني، رنا سماحة، أميرة الشريف، المسلسل من تأليف الكاتب مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.