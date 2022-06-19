انت الان تتابع خبر اتخطبت ولا إيه؟ ريم البارودي تثير حيرة الجمهور بصورة “دبلة ويد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ريم البارودي حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصورة الأخيرة التي نشرتها، والتي ألمحت فيها بشكل غير مباشر إلى خطبتها.

حيث نشرت “ريم” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لم تظهر فيها سوى يدها وهي على يد رجل، مرتدية خاتم خطوبة.

ولم توضح “ريم” أية تفاصيل عن تلك الصورة أو عن حدوث خطوبة من عدمه، كما لم ترفق أي تعليق مع الصورة، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتساءلون حول إعلانها خطوبتها بشكل غير مباشر.

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت حكم أول درجة لصالح الإعلامية ريهام سعيد ضد الفنانة ريم البارودي، والذي يقضي بسداد الأخيرة غرامة 20 ألف جنيهًا بتهمة سب وقذف الأولى.