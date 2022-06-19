انت الان تتابع خبر محمد الشقنقيري: صوري مع رحيل ذكري عادية ومش معناها إننا اتجوزنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان محمد الشقنقيري، أنه لم يتزوج من عارضة الأزياء رحيل ذكري، مؤكدًا أن العلاقة التي كانت تجمعه بها هي صداقة عادية، ولم يحدث زواج بينهما سواء رسمي أو عرفي أو شفهي.

وأضاف “الشقنقيري” خلال تصريحاته لبرنامج “قعدة ستات”، أن الصور التي ظهر فيها مع “رحيل” هي صور عادية، لا تعني أنهما تزوجا، مشيرًا إلى أنه انفصل عن زوجته لمدة 8 أشهر، وكان يقابل جميع أصدقاءه خلال تلك الفترة، وأن الصور التي جمعته بـ “رحيل” كانت أثناء سفره معها ومجموعة من الأصدقاء.

محمد الشقنقيري: من يدعي عليّ شيئًا يثبته من خلال القضاء

وأكد “الشقنقيري” أن لديه بيت وزوجة وأسرة وأولاد يسعى للحفاظ عليهم، وأنه ترك الأمر برمته في يد القضاء، مضيفًا أن من يدعي أي شيء عليه اللجوء إلى القضاء لإثباته.

يُذكر أن بداية الأزمة كانت مع تصريح عارضة الأزياء رحيل ذكري بانفصالها رسميًا عن الفنان محمد الشقنقيري، بعد زواج عرفي دام لعدة سنوات، تبعه نشر “رحيل” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعها بالشقنقيري وأكدت من خلالها على زواجهما، وهو ما يُصر “الشقنقيري” على إنكاره.