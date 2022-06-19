انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة عرفة تخطف الأنظار بمكياجها الجرئ.. شعللت الانستجرام بجمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة عرفة بنشر صورة جديدة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وحصلت على الكثير من الإعجابات من قبل جميع المتابعين.

منة عرفة تخطف الأنظار بمكياجها الجرئ على انستجرام

وأطلت الفنانة منة عرفة في الصورة وهي بإطلالة أنيقة وجذابة ومكياج جرئ ورائع، وحصل على إعجاب الكثير من المتابعين الذين يتواجدون لديها على انستجرام، وهي تحرص دائماً على التفاعل عليه مع الجمهور وجميع محبيها والمتابعين.

زواج منة عرفة ومحمود المهدي

وتحدث محمود المهدي في وقت سابق أنه اتفق مع الفنانة منة عرفة قبل زواجهما على الشروط التي يقبل بها حتى تستم تعمل في مجال الفن، وهي نفس الشروط التي حرصت على وضعها لنفسها، وقال “من قبل اتفاقي مع منة على شروط التمثيل هي أصلا عندها الشروط دي واللي حصل أن الناس خدتها بذنب تصريحاتي”.

تصريحات محمود المهدي ضرت منة عرفة

وأعترف محمد المهدي أثناء حواره في برنامج ضرب نار مع الإعلامية داليا فؤاد على قناة القاهرة والناس، أن منة عرفة حدث لها الكثير من الضرر بسبب تصريحاته، وقال “تصريحاتي كلها أني ضد اللمس ومشاهد الاغراء وأنا عايز الناس تبص لها بصورة محترمة، وأنا راضي عن نفسي وأنا بحمي مراتي من حاجات وحشة ومنه عرفه لسه صغيرة”.