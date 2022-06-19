انت الان تتابع خبر ابنة حسني عبد ربه تفضحة على الهواء: ضربني عشان طلبت منه 200 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت ابنه حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي السابق مدير الكرة الحالي في الفريق، في فيديو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكشفت عن العديد من الأشياء التي حدثت مؤخراً مع والدها.

ابنة حسني عبد ربه تفضحة على الهواء لأول مرو

وقالت ابنة حسني عبد ربه في الفيديو أن والدها تسبب في إيذاء كبير لها ولإخواتها، وأضافت أن والدها في وقت ضربها بسبب أنها طلبت منه 200 جنيه، وأيضاً أنه كان يتنمر عليها بشكل مستمر أمام أصدقائه بسبب وزنها الزائد، وأيضاً أن والدها حرضها كثيراً على الكذب على والدتها في وقت سابق.

هجوم ابنه حسني عبد ربه عليه

وهاجمت ابنة حسني عبد ربه والدها قائلة “خلاني أكذب كتير وأذي ولاده وكل حركاته قدرة وبقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بابا، ان بيدينا 20 ألف جنيه وبعدين قعد سنة كاملة مابيصرفش علينا.. وضربني بالقلم علشان طلبت 200 جنيه، مين ميرنا دي دي هتقشطك وترميك تحت رجلها وفي الآخر هترجع لماما واللمة الكذابة اللي حواليك دي هتتفض.. وأنا مهما اتكلم مافيش حاجة هتوصف النار اللي جوايا”