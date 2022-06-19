محمد الحلو يكشف تفاصيل حالته الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 02:30 مساءً - كشف الفنان محمد الحلو، عن تطورات حالته الصحية

وقال "الحلو" كان عندي إصابة في الفقرة الرابعة والخامسة وكنا شغالين علاج طبيعي لحد مادخلت مرحلة السكر التراكمي بعد إجراء التحاليل وشهدت بعض المضاعفات زي تورم القدمين.

تابع الفنان: "طبيب صديقي طلب مني إجراء دوبلكيس على الشرايين حتى اكتشفنا العلة الرئيسية وأنا الآن في مستشفى عين شمس التخصصي وأقوم بإجراء الفحوصات اللازمة".

أضاف أن حالته تستدعي تدخلًا جراحيًا في صباح الغد، قائلًا: "بكرة الصبح هعمل عملية ودلوقتي أخذوا مني عينات وسيقومون بإجراء أشعة بالصبغة وسأبدأ الصيام لعدة ساعات قبل إجراء العملية لتركيب دعامات في الساق بأكملها".

وطالب محمد الحلو محبيه بالدعاء، وقال: "ربنا يكرمني بدعواتكم كلكم".