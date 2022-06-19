شاهد..أحدث إطلالة لحمو بيكا عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:29 مساءً - شارك المطرب الشعبي حمو بيكا، متابعيه بأحدث ظهور له، ونشر صور جديدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر حمو بيكا ، بإطلالة رياضية من خارج البلاد، ونال تفاعل كبير من متابعيه عبر صوره.

في سياق أخر، وجه مغني المهرجانات حمو بيكا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة والجامعات في ظل الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "رسالة لطلاب الثانوية العامة والكليات .. هو أنا أه مش متعلم وأخدت (محو الأمية) بالعافية لكن ده مش حاجه تفرح ولا تقول (عندك بيكا اهو مش متعلم بس ناجح) ، صدقوني والله طعم النجاح مع العلم مختلف تماماً عن طعم النجاح من غير علم".

واستطرد حمو بيكا: " العلم بيفرق في كل حاجه في الدنيا ، كمية معاناه بشوفها يومياً بسبب أني مش متعلم كبيرة اوي مش بتمني حد منكم يشوفها أو يتعرض لها ، العلم بيستر كتير اوي وبيخليك واعي ومتفتح في كل مجالات الحياة.. هو اه الشارع علمني كتير ، بس مش زي المدارس والجامعات ، حتي لو مش هتشتغل بشهادتك وحتي لو دخلت كلية مش بتحبها ، بس يكفي انك متعلم ومعاك شهادة تقدر تسد بيها عين الشمس".