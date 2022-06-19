مسرح قصر ثقافة الزقازيق يشهد تقديم عرض مسرحى للأطفال بعنوان ” الكنز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 01:29 مساءً - أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهميه العروض المسرحية المختلفة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال مؤكداً أن المسرح يُعد أحد أزرع القوة الناعمة التي تسهم بشكل كبير في التأثير المباشر في تشكيل الوعي وبناء الإنسان.

ثمن محافظ الشرقية جهود وزارة الثقافة ومساعيها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة ، مؤكداً على ضرورة تقديم أعمال للأطفال ترسخ فيهم هويتنا المصرية والعربية وتؤكد على قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا الحميدة كى لا نتركهم فريسة سهلة للثقافات الأخرى التى تسعى لمحو الأخلاق وترسيخ مفاهيم بما لا يتناسب مع عاداتنا.

وفي هذا الإطار أشار الأستاذ أحمد سامى خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام الفرع بتقديم العرض المسرحي " الكنز " تأليف وإخراج مهدي يحيى، تصميم عرائس تريزا فريد، ديكورات رشا سمير، أحمد سمير، ملابس زينب رأفت، تسجيل الصوت والمونتاج أشرف ناصر، جرافيك أحمد طرية.

أوضح مدير عام فرع ثقافة الشرقية أن العرض عبارة عن عرائس بتقنية المسرح الأسود، ويبدأ العرض بحفيد يخبر جده بأنه قام بأفعال جيدة وطلب من جده أن يحكي له حكاية ثم يقوم الجد فى حكي قصة الكنز، وهي لفلاح مصري (عوضين ) يعيش سعيد بحياته مع زوجته (ستوته) ويحكي لها عن الكنز المدفون الذي حكي له جده عنه، ولكن لم يعثر عليه أحد ويحلم بما سيفعله إذا عثر على الكنز، ويظهر جارهم ( سعدون أبو العيون ) الجار الذي ينقل اخبار القرية كلها صاحب العيون الحاسدة، ويذهب إلى الحقل ليجد حمامة ذات ألوان غريبة وتتحدث معه وتطلب منه أن يخرجها من الحبل الذى أمسك بها وفى المقابل تدله على مكان الكنز و يعثر على الكنز ويذهب إلى زوجته، ويراه سعدون ويذهب خلفه ليعرف ما يحمله ويخافون منه ويحملون الكنز إلى خارج البلاد وتبدأ رحلتهم التي يكتشفون فيها معنى الكنز الحقيقي.