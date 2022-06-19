انت الان تتابع خبر مي سليم تبدأ موسم الصيف بإطلالة على البحر.. اتفرج من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة مي سليم على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحدث صورة لها والتي ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة.

حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها وخلفها البحر، وهي الصورة التي نالت إعجاب الكثير من متابعيها والذين تفاعلوا معها بالتعليقات.

يُذكر أن حكاية “اعمل نفسك ميت” ضمن حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك” هو أخر عمل فني للفنانة مي سليم، والذي شاركه بطولته ميدو عادل، حازم سمير، محمد مهران، إيهاب فهمي، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيرى، وتدور أحداث المسلسل حول وجود خلافات بسبب الميراث، مما يدفع أحد الأبطال لقتل ابن عمه، ولكن يخرج القتيل من قبره بعد أن تغير شكله تمامًا، ويسعى للانتقام.