انت الان تتابع خبر روجينا تحتفل بتخرج أبنتها.. شوفوا تعليقات المتابعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائمًا ما تهتم الفنانة روجينا بمشاركة متابعيها اللحظات السعيدة في حياتها، وقد قامت مؤخرًا بنشر مجموعة من الصور الخاصة بها التي جمعت بينها وبين أفراد عائلتها، من حفل تخرج أبنتها من المدرسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”.

رسالة روجينا لأبنتها في حفل تخردها

قامت الفنانة روجينا بتوجية رسالة لأبنتها فقالت لها: “الحمد والشكر لله، النهاردة من أسعد أيام حياتي يوم تخرج بنتي مريم، فخورة بيكي وباحترامك وحبك لدراستك، من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليود ده، بشكرك علشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا، يارب دايما أشوفك أنتي ومايا أسعد الناس، مبروك يا حببتي ربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه”.

أشرف ذكي وبناته

تألقت روجينا بإطلالة مبهجة خلال حفل تخرج أبنتها، وقد شاركها فرحتها زوجها الفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وابنتيها مايا ومريم.

روجينا وبناتها

تفاعل المتابعين مع صور ابنه روجينا

لاقت صور تخرج أبنة روجينا إعجاب العديد من المتابعين، الذين أكدوا عن وجود شبه كبير بين مريم أشرف ذكي، وبين عمتها الفنانة ماجدة زكي، ومن أبرز تعليقات المتابعين، “شبه ماجدة زكي جدًا”، “ماجدة زكي طبق الأصل ما شاء الله تشبه عمتها”، “شبه عمتها جدًا”، “ما شاء الله مريم تشبه عمتها ماجدة زكي”.