انت الان تتابع خبر اتفرج أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلادها.. جميلة زي ما هي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة المعتزلة نورا، مع شقيقتها الفنانة بوسي وبناتها سارة ونور الشريف، وذلك خلال احتفال نورا بعيد ميلادها الـ 67.حيث نشرت الفنانة مي نور الشريف، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي، وخالتها الفنانة المعتزلة نورا، وشقيقتها سارة نور الشريف.

وظهرت الفنانة المعتزلة نورا في الصور وهي مرتدية الحجاب، وأرفقت “مي” مع الصور التعليق التالي: “حبايبي برج الجوزاء، خالتي نورا وسارة أختي حبيبتي، ربنا يسعد قلبكم ويحفظكم لينا منورين حياتنا، بحبكم فوق أي كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكم في حياتي، كل عام وأنتم في أفضل حال والله حافظكم”.

اعتزال نورا وارتداء الحجاب

يُذكر أن الفنانة المعتزلة نورا اتخذت قرار الاعتزال وارتداء الحجاب وهي في أوج شهرتها، وكان ذلك خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، بعد مشوار فني حافل قدمت خلاله العديد من الأدوار الهامة في تاريخ السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال “نورا” العار، أربعة في مهمة رسمية، غاوي مشاكل، ضربة شمس، عنتر شايل سيفه، زمن حاتم زهران.