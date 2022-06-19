انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تحتفل بتخرج أبنتها من المدرسة.. شوفوا قالت لها ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمس بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد جمعت الصورة بينها وبين أبنتها أثناء حفل تخرجها من المدرسة وإنتقالها لمرحلة دراسية جديدة.

رانيا يوسف تحتفل بتخرج أبنتها

تألقت الفنانة رانيا يوسف مع أبنتها بارتدائها فستان أنيق من اللون الأحمر، بالإضافة إلى اختيارها تسريحة كيرلي لشعرها، وقد علقت على الصورة قائلة: “أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة، عمري كله وحياتي ليكي ولأختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي”.

رانيا وأبنتها

رانيا يوسف تحتفل بتخرج أبنتها

رانيا يوسف توجه نصيحة لبناتها بشأن الزواج

قامت الفنانة رانيا يوسف بتوجيه رسالة للبنات، فنصحتهم بأن سن الزواج المناسب هو سن الثلاثين، وقالت لهم: ” أنا بنصح البنات إنهم يتجوزا، بس الفكرة يتجوزا إمتى، هو ده المهم”.

وقد جاءت رانيا يوسف مؤكدة أنها دائمة التحدث مع بناتها في نفس الشأن باستمرار، وقالت: “أنا دايمًا بتكلم مع بناتي طول الوقت، وبقولهم ميتجوزوش غير لما يلاقوا حقيقي الشخص اللى فعلا إنتي وهو مقتنعين إنكم عاوزين تكملوا الحياة مع بعض، وده مش هيتحقق قبل 30 سنة، لأننا كلنا بنمر كل 10 سنين بمرحلة معينة من النضج والخبرة، وأننا نتعلم من غلطاتنا وغلطات الناس اللى حولينا”.