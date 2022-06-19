انت الان تتابع خبر فيفي عبده تشعل إنستجرام بفستان جذاب في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت إطلالة فيفي عبده مميزة للغاية، حيث نشرت صورة لها على صفحتها الشخصية إنستجرام، وقام متابعيها ومحبيها بالإعجاب بهذه الإطلالة، كما تعتبر فيفي عبده من الفنانات الحريصين دائمًا على التواصل مع الجمهور من خلال الصور التي تقوم بنشرها.

إطلالة فيفي عبده

تعد إطلالة فيفي عبده الأخيرة من الإطلالات الجميلة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان مميزًا باللون الأسود، وقد اعتمدت عليه تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الأسود مفرودًا على أكتافها، فأعطاها جاذبية وجمال، ونسقت على هذه الإطلالة بعض الإكسسوارات الأنيقة، وأوضحت فيفي عبده الشكل الجمالي لها عن طريق حيث وضعت أحنر شفاه باللون الوردي، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتطويل رموشها، كما وضعت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، ولهذا ظهرت إطلالتها في غاية الأناقة والروعة.

أما من الناحية الفنية، فعادت فيفي عبده إلى عمل المسلسلات بعد أن غابت عن الشاشة عامين، فقامت ببطولة مسلسل مع النجمة الجميلة شيرين رضا، فقد جمعهم عمل فني في رمضان 2022، وقامو ببطولة مشتركة في مسلسل شغل في العالي، ولفت هذا الثنائي الأنظار إليهم.

وقد شارك في المسلسل مجموعة من النجوم منهم الممثل توني ماهر والممثلة بسمة داود والممثل مروان يونس، وكان حسين مصطفى محرم هو مؤلف المسلسل وأخرجه مرقس عادل.