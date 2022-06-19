انت الان تتابع خبر اتفرج – نرمين الفقي عملت زي رانيا يوسف في هذا الظهور الغير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب الفنانة الجملية نرمين الفقي في الحفاظ علي وزنها المثالي ولا تريد نهائياً أن يحدث أي زيادة في وزنها ولذلك تمارس دائما بعض الحركات الرياضية باستمرار، وظهر ذلك جلياً جلال الصور التي قامت بمشاركتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدويهات انستجرام.

وظهرت نرمين الفقي مرتدية ملابس رياضية ضيفة من اللون الأسود والمشكوفة من منطقة الصدر والأكتاف والشفافة من منطقة الأرجل، داخل إحدي مراكز اللياقة البدنية مع ربط شعرها، معلقة صباح الفل والورد والياسمين.وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : ماشاءالله ربنا يحميكي- صباح النشاط والتفاؤل – عليا النعمة اقوي من البيج رامي- صباح الورد لست الكل



