انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف ” لهلبت الجو” بالأحمر الناري والتاتو الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة رانيا يوسف بتخرج ابنتها نانسي من المدرسة، وظهرت بنيو لوك جديد لها أثناء الحفل حيث قامت بعمل شعرها كيرلي بالاضافة إلي تغيير ملامح وجهها.

وقامت رانيا يوسف بنشر صور مع ابنتها نانس عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيت ظهرت مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري الطويل والمكشوف من منطقة الأكتاف، مما أظهر التاتو الذي ترسمه على كتفها.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة : احلى واجمل يوم في عمري وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليًا ولاختك ولابوكي ونشوفك اسعد وانجح بنوته عمري كله وحياتي ليكي ولاختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل الف مبروك حبيبتي- مليون مبروك حبيبتي-مبروك يا نانسيييي.



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