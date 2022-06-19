انت الان تتابع خبر تعليق ناري من وفاء عامر على خناقة آيتن وريهام حجاج: ضحايا شوية مرتزقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المميزة وفاء عامر بالتحدث للمرة الأولي عن الخلاف الذي حدث بين كلاً من شقيقتها آيتن، والفنانة ريهام حجاج، وهذا جاء من خلال التعليق الخاص بها في برنامج its show time، على قناة سي بي سي الفضائية.

تعليق ناري من وفاء عامر على خناقة آيتن وريهام حجاج

وتحدثت الفنانة وفاء عامر عن الخلاف التي حدثت ودارت بين شقيقتها أيتن عامر والفنانة يهام حجاج، أن كل ما حدث بسبب مرتزقة وهذا على حد وصفها،ن وقالت “أنتم ضحايا شؤية مرتزقة كانوا ينقلون الكلام بين الطرفين من أجل حدوث خلاف كبير بينهما”.

أزمة أيتن عامر وريهام حجاج أمام القضاء

وتابعت الفنانة وفاء عامر أثاء حديثها في برنامج it’s show time، إنها لا تحب أبداً أن تصل كل الخلافات والمشاحنات إلى هذا الحد، وذلك بعد وصول هذه الأزمة التي حدثت بين الثنائي إلى ساحة القضاء، وقالت إحنا كلنا زملاء ميصحيش اللي الناس بتعمله