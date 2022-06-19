انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تصريحات شقيق ياسمين عبد العزيز المثيرة للجدل: بتمني أختي تسامحني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالتأكيد على أن كل الأحداث التي مر بها جعلته يراجع نفسه من جديد، وذلك بسبب حدوث الكثير من المشاكل المختلفة بينهم.

تصريحات شقيق ياسمين عبد العزيز المثيرة للجدل

وقال شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء حوار في برنامج كلا الناس” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية أنه “بعد مراجعة النفس علمت أن الأصح هو الرجوع إلى الله والالتزام بالصلاة فى وقتها، رجوعي لربنا والتزامي بالصلاة غيّر فيا حاجات كتير، وبتمنى اختي تسامحني”، شاهدوا الفيديو

مشكلة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

واشتد الصراع بين وائب وشقيقه ياسمين ووجها أحمد العوضي في الايام الماضية، حيث انه اشترك فيما بينهم مثل العادة، وحاول أن يقدم الدعم بطريقته للفنانة ولكنه فشل، وكتب على فيس بوك عندما نشر صورته مع ياسمين، قائلاً “يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله بيعدى بأمر الله”.