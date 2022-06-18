صدمة فنية.. تشوه وجه الفنانة سلافة معمار يصدم جمهورها .. لن تصدقوا ما أصابها وكيف أصبحت .! (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت صورة للممثلة السورية سلافة معمار، ظهرت بها بشكل مفزع صدم الجمهور.

وبدى على معمار ظهور علامات سمنة غريبة على وجهها ، الأمر الذي غير ملامحها تماما، بالإضافة إلى بروز تجاعيد متفرقة.السبب هو أن معمار بلا مساحيق وكأنها ليست هي، ما يعني إن التجميل يغير شكلها جذريًا. ويخدع بعض المتابعين الذين يظنونها أنها واحدة من أجمل الممثلات في سوريا، لكنها عادية وتفوقها سلاف فواخرجي جمالًا بشكل ملحوظ، التي لا تتبدل ملامحها عندما تزيل المساحيق عن وجهها، بل تبقى جميلة وأنيقة.

سلافة معروفة في سوريا، لكن الكثير من العرب يجهلون هويتها، لذا لا تُصنّف من نجمات الصف الأول كأمل عرفة وشكران مرتجى وسلاف فواخرجي وديمة قندلفت وديمة بياعة وسوزان نجم الدين وغيرهنّ من اللواتي تحظين بشعبية وجماهيرية عربية كبيرة.