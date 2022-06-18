انت الان تتابع خبر حسن يوسف بعد أزمة تصريح القبلات: مش هصرح تاني إلا لصحفيين أعضاء في النقابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت التصريحات التي أدلى بها الفنان حسن يوسف، عن القبلات في الأفلام قديمًا، حالة من الجدل في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعله يضع شرطًا للإدلاء بأي تصريحات أخرى لأي جهة إعلامية.

حيث قال حسن يوسف، أنه لن يدلي بتصريحات صحفية إلا إذا كان الصحفي الذي يتعامل معه عضوًا في نقابة الصحفيين، وعليه إثبات أنه مقيد بالنقابة بإرسال الكارنيه الخاص بعضويته.

وأضاف “حسن” خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك شباب يحادثونه هاتفيًا مدعيين أنهم صحفيين في مواقع ذات أسماء غريبة، مشيرًا إلى أنه يضطر الحديث معهم حتى لا يحرجهم، ولكنه في النهاية يكتشف أنهم أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة، ولكنهم حسبما وصفهم “بيتسلوا علينا”.

حسن يوسف: تصريحاتي بيتم تحريفها عن سياقها

وتابع الفنان حسن يوسف، أن حتى الصحفي يقوم بتحريف تصريحاته ويخرجها عن سياقها، ويقوم بكتابتها من وجهة نظره هو، وأن الكثير ممن هاتفوه يسألونه عن الأفلام القديمة من باب الفضول ليس إلا.

وأشار إلى أن الشباب الصغير الذي يبحث عن التريند أصبح هو آفة الصحافة الآن، دون أن يدرك أن الصدق والدقة هما الأسلوب الصحيح للصحافة.