انت الان تتابع خبر شقيق ياسمين عبد العزيز: غلطت في حق أختي ومش هجيب سيرتها تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنه اتخذ قرارًا بعدم التعليق على أي شيء يخص شقيقته، موضحًا أنه أخطأ عندما تحدث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “وائل” خلال لقاءه في برنامج “كلام الناس” على قناة mbc مصر، أنه أخطأ مثل أي إنسان، وأن الاعتذار من شيم الرجال، وأنه يعتذر عما بدر منه، وأنه لن يكون متفرغًا سوى لعمله فقط، موجهًا رسالة لشقيقته قائلًا: “أنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي مايهمكيش ومش محتاجاني فتمام”.

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وعن سبب الخلافات بينه وبين شقيقته قال، أنه من حبه لشقيقته أصبح مثل القطة التي أكلت أولادها، وأن ما حدث علمه درس كبير جدًا وهو عدم حديثه مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن خلافًا اندلع بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، بعد رسالة الدعم التي وجهها لها، عقب انتشار شائعة طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي، حيث ردت “ياسمين” على رسالة شقيقها قائلة: “اتوكس انت ياللي بعت أختك مقابل عربية مرسيدس”، ثم حذف الشقيقان منشوراتهما”.