انت الان تتابع خبر اتفرج – نوال الزغبي جابت رانيا يوسف الأرض بفستان أظهر كل الممنوع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي في أحدث جلسة تصوير خطعت لها خلال الساعات الماضية حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأخضر المكشوف من منطقة الصدر والافخاذ والبن حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي القليل من المكياج واستخدام احمر الشفاة وترك شعرها مما جعلها إطلالة جرئية ومميزة لها .

ونالت الكثير من التعليقات علي الصور مثل : يايا روحي حلاوتك – المشكله ان في ظلام عملت زوم بما فيه الكفايه ولا شايف حاجه- يا عمري يا نوالو بعرف ما بدك تعذبيني من شان حجبك- نوال الغزالة نحبك من المغرب.