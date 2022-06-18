عبير صبري سفيرة المحبة والسلام بتركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 07:25 مساءً - نشرت الفنانة عبير صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك اثناء تكريمها فى تركيا.

وعلقت عبير صبرى على الفيديو قائلة : "سفيرة المحبة والسلام من تكريمي بتركيا".

وظهر تعبير صبرى فى الصورة وهى ترتدى فستان ابيض حيث خطفت الأنظار اليها ولاقت الصورة اعجاب جمهورها.

كما حاز الڤيديو علي اعجاب كثير من معجبيها ومن النجوم ومنهم محمد محمود عبد العزيز .

وكانت نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة، فى أحدث جلسة تصوير لها.