انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تتخطى كل المحظور بظهور غير متوقع منها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل منزلها وهي مرتدية فستان ضيق من اللون الأصفر والأسود والمكشوف من الصدر تستعرض مفاتنها بوضع يديها أسفل، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات،

وعلق الكثير من الجمهور علي الصورة بينها : ونبي الجو حر واقعديلك في جمب الحكايه مش ناقصه عته فكرا نفسه طفله-يولية انتي هتوبي ايمتى بس.

وشاركت في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.