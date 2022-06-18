انت الان تتابع خبر ماذا يحدث مع ياسمين صبري؟ الجميع بحالة صدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم أن مسلسل الشادر مع الفنان أشرف عبد الباقي كان مشروع عودة الممثلة ياسمين صبري، للدراما المصرية، بعد غياب لأكثر من عامين، الا انها فاجأت صناع العمل الذي تعاقدت عليه منذ فترة بالانسحاب منه في اللحظات الأخيرة، من اجل التفرغ لتصوير فيلمها الجديد شغل عصابات.

وكانت ياسمين قد انتهت من تحضيراتها للمشاركة في مسلسل الشادر المكون من 15 حلقة، والذي كان من المنتظر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، إلا أنها اعتذرت قبل أيام قليلة من انطلاق التصوير، ويعكف المخرج سامح عبد العزيز الآن على البحث من جديد عن بطلة أخرى للتعاقد معها على بطولة المسلسل.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المصرية، انه من المتوقع أن تغيب ياسمين صبري عن الموسم الرمضاني القادم أيضاً، إلا اذا حصلت على سيناريو مميز، بعد الانتهاء من تصوير فيلم شغل عصابات.

الجدير بالذكر ان ياسمين صبري كانت ستؤدي في مسلسل الشادر، دور فتاة شعبية للمرة الأولى، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد المناطق الشعبية وشادر السمك، الشهير لبيع الأسماك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون يومياً عليه، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وكانت صبري قد غابت عن الدراما المصرية لمدة عامين، حيث كان آخر أعمالها، مسلسل فرصة ثانية الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، الى جانب أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، وغيرهم.

وفيلم شغل عصابات سيكون أول بطولة سينمائية مطلقة للفنانة المصرية، بعد غياب لأكثر من 4 أعوام عن السينما منذ 2018، بمشاركتها في فيلم الديزل لمحمد رمضان، بالاضافة لفيلم ليلة هنا وسرور مع الفنان محمد إمام،وبرغم ان اسم فيلمها الجديد يوحي انه من نوعية أفلام الحركة والأكشن، إلا أنه يدور في اطار لايت.