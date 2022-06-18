شاهد.. مصطفى قمر يتفاعل مع جمهوره بالإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - نشر الفنان مصطفي قمر، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر مصطفي قمر وهو يتفاعل مع جمهوره بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق عليه قائلا:"أحلى صحبة".

يذكر أن النجم مصطفي قمر أحيا واحدة من اقوي حفلات التخرج احتفالا بالدفعة الأخيرة من كلية طب جامعة الإسكندرية وذلك وسط حضور الآلاف من الطلاب.

حضر قمر بصحبة مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر وصعد إلى مسرح الحفل ليقدم أشهر أغانيه وسط صيحات وتفاعل جميع الطلاب.

وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها لسه حبايب والسود عيونه و منايا و حبيب حياتي وبسلم عليك والليله دوب وأهدى أغنيته اه (ياواد يا اسكندراني) لجمهوره ومحبيه خصوصا انه يحتفل معهم بالاسكندرية وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم.