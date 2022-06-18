ليلى طاهر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - قالت الفنانة القديرة ليلى طاهر، إن قدمها تعرضت للكسر بالفعل مؤخرًا، بسبب سقوطها داخل منزلها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية بدأت تتحسن في الوقت الحالي.

وأضافت ليلى طاهر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تجري حاليًا جلسات العلاج الطبيعي داخل المنزل، وأن حالتها الصحية مستقرة.

قبل أشهر قليلة، تعرضت الفنانة ليلى طاهر لإصابة أدت إلى كسر في القدم، بعد سقوطها المفاجئ عليها، إثر فقدانها للإتزان، تم نقلها بسرعة إلى المستشفى، وتم وضع قدمها في الجبس، وخضعت لعملية جراحية في قدمها.

الحالة الصحية لـ ليلى طاهر

أجرت الفنانة ليلى طاهر عملية جراحية في قدمها المصابة بالكسر، وتجري حاليًا بعض جلسات العلاج الطبيعي، بعد ان تم تركيب مفصل في قدمها، متمنية أن تعود لطبيعتها وأن تسير مرة أخرى على قدمها.

وتمنت الفنانة ليلى طاهر الدعاء منى جمهورها بالشفاء العاجل، وتماثلها الشفاء، حيث أنها غادرت المستشفى منذ عدة أيام وعادت إلى منزلها.