اللجنة العليا للعمرة والحج تشيد بفنادق إقامة حجاج السياحة المصريين بمكة المكرمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 04:25 مساءً - - 310 شركة سياحة حتى الآن تتقدم بطلبات لمعاينة سكن حجاج السياحة بمكة المكرمة

قامت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بزيارة فنادق المستوى الاقتصادي الخاصة بإقامة حجاج السياحة المصريين بمناطق المسفلة وأجياد والعزيزية بمكة المكرمة.

وقد أشادت اللجنة بالفنادق المتميزة التي تم اختيارها في مكة المكرمة من حيث المستوى السياحي ومن قربها من الحرم المكى الشريف.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي أن جميع الفنادق متوافقة مع معايير سكن حجاج السياحة الموجودة بالضوابط المقررة وخاصة في ظل حرص الوزارة على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم للمناسك.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الشركات السياحية التى تقدمت حتى الآن بطلبات لمكتب شئون الحج السياحي المصري في مكة المكرمة لمعاينة سكن حجاج السياحة بها وصل إلى 310 شركة، ومن المتوقع زيادة عدد الشركات المتقدمة خلال الأيام القليلة القادمة في ضوء وفود الشركات للأراضي المقدسة لإتمام إجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن للحجاج بالأراضي المقدسة.