انت الان تتابع خبر حقيقة حبس رهف القحطاني بعد أزمة المالديف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر هاشتاق حبس رهف القحطاني، اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن نشرت مقاطع فيديو جديدة تتحدث فيها عن السفر مُجددا، عقب أزمة رحلة المالديف مع مروج الرحيلي.

واستفزت رهف القحطاني ومروج الرحيلي الجمهور السعودي خلال الشهر الماضي بعدما ذهبن معا في رحلة إلى المالديف ونشرن مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي أغضبت المتابعين وسط دعوان لحبسهن.

تصدر هاشتاق حبس رهف القحطاني، اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن نشرت مقاطع فيديو جديدة تتحدث فيها عن السفر مُجددا، عقب أزمة رحلة المالديف مع مروج الرحيلي.

واستفزت رهف القحطاني ومروج الرحيلي الجمهور السعودي خلال الشهر الماضي بعدما ذهبن معا في رحلة إلى المالديف ونشرن مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي أغضبت المتابعين وسط دعوان لحبسهن.

واليوم، أثارت رهف القحطاني حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مقطع فيديو ظهرت فيه وه تقنع والدتها بالموافقة على سفرها، لتعيد الحديث عن أزمتها في المالديف للواجهة مرة أخرى برسالتها للوالدة.

وظهرت رهف القحطاني وهي تقنع والدتها بالسماح لها بالسفر من أجل نشر محتوى جديد، وإنها لا تملك محتوى تشارك به جمهورها في الفترة الحالية.

رهف القحطاني توجه رسالة لوالداتها

وظهرت رهف القحطاني في مقطع الفيديو توجه رسالة لوالدتها بشكل طريف في محاولة منها لإقناعها بالسفر قائلة: "بنتك بدها تسافر، ابغي أسافر، ماعندي محتوى، لازم أسافر علشان المحتوى، محتواي يماي". ورغم طرافة رسالة رهف القحطاني وأنها تتحدث لوالدتها بشكل ساخر، إلا أنها أعادت، دون قصد، الحديث عن رحلتها للمالديف إلى الساحة مجددا.

واعتبر البعض أن مشهورة منصات التواصل الاجتماعي، السعودية رهف القحطاني تعمدت نشر ما ظهر في فيديوهات المالديف من أجل نشر محتوى لمتابعيها بهدف خلق مشاهدات أكبر لتتجدد الانتقادات ضدها مجددا، حيث جاء في تعليقات البعض أن مشهورة منصات التواصل الاجتماعي السعودية تعمدت نشر فيديوهات جريئة بهدف إثارة الجدل.

ووقتها، ردت رهف القحطان وقالت إنها تعرضت للظلم بسبب الهجوم عليها من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت: "أنا أريد أن أوضح الظلم الذي تعرضت له، أنا مثلي مثل أي أحد ذهب إلى المالديف سياحة يصور يومياته أنا ما همني الكلام كله، يهمني اللي يدخل في الشرف.. لماذا الشوشرة علي، أنا كحرية شخصية وأرتدي فستاناً، يمكن أنا غلط وأنتوا الصح بس لماذا تتدخلون في نيتي" لافتة إلى أن ما ظهر في الفيديوهات هي شخصيتها الأساسية التي تحب الضحك والاستجمام، مشيرة إلى أنه بعد نشر هذه المقاطع اتهمها الجمهور بتناول الخمور، مؤكدة أن هذا الأمر غير حقيقي.

كلمات رهف القحطاني وربطها للسفر بالمحتى اعتبره البعض اعتراف غير مباشر منها بأنها تتعمد نشر فيديوهات مثيرة للجدل وجاء في التعليقات كلمات هاجمت رهف القحطاني، وذلك بعد حملة شديدة من الهجوم عليها، بعد رحلة رافقتها فيها مروج الرحيلي ووصل الأمر إلى حملات لمقاطعة الثنائي على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الصور التي ظهرا فيها بإطلالات جريئة وكذلك فيديوهات رقصهن معاً.

يذكر أن اسم رهف القحطاني تصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي وأثارت غضب الكثير من المتابعين خاصة بعد أن ظهرت رهف القحطاني بفستان مكشوف الظهر وظهرت معها مروج الرحيلي وهما ترقصان على أنغام إحدى الشيلات السعودية.

ولم يقف الأمر عند مجرد الانتقادات الحادة والاتهامات بتعمد إثارة الجدل، وإنما اتخذت السلطات السعدية إجراءاتها ضد الفاشنيستا الشهيرة لتقضي بفرض غرامة عليها، فضلا عن بيان من إحدى وزارات المالديف أدان بشدة مقاطع الفيديو التي نشرتها الفاشنيستا الشهيرة ووصفتها بغير المقبولة مطالبة من السلطات السعودية اتخاذ موقف واضح من هذا المحتوى.