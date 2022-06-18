انت الان تتابع خبر أيتن عامر تشكر طارق الشناوي: بحب النقد البناء ومش بزعل منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة للناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية راغدة شلهوب، تشكرهما فيها على حديثهما الإيجابي عنها في لقاء تليفزيوني.

وقد نشرت “أيتن” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “زي ما استفدت من نقد حضرتك سابقا، لازم أشكر حضرتك على ثنائك حاليا.. شكرا الناقد الكبير طارق الشناوى والإعلامية الجميلة راغدة شلهوب”.

وتابعت: “بحب النقد البناء، وعمري ما بزعل منه بالعكس بستفيد أوي، وبشتغل على تجنب الخطأ وعدم تكراره، وبفرح لما حد بيقول عني كلام حلو ويشجعني”.

يُذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي، قال خلال لقاءه مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج تليفزيوني، أن أيتن عامر تواجدت بشكل جيد بفضل قناعتها ومرونتها في قراءة الخريطة، ولذلك فهي تقبل الأدوار المعروضة عليها والتي تناسبها.

وكانت أيتن عامر قد أطلقت ثالث أغنية لها بعنوان “خطافة رجالة” والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب، وتم طرحها على قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد علاء، وألحان أحمد مصطفى، وإخراج زوجها محمد عز العرب.