جمال ورشاقة.. اتفرج أحدث صور نرمين الفقي من داخل “الجيم”

انت الان تتابع خبر جمال ورشاقة.. شاهد أحدث صور نرمين الفقي من داخل “الجيم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أحدث إطلالة لها، أبهرت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصور التي نشرتها على حسابها بـ إنستجرام.

حيث نشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورًا لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، وهي ترتدي ملابس رياضية وتقوم بممارسة الرياضة، وأرفقت معها التعليق التالي: “صباح الفل والورد والياسمين”، وهي الصور التي نالت استحسان متابعيها الذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات.

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي، كانت قد شاركت كضيف شرف في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” للفنان أحمد مكي، وقد أعربت “نرمين” عن سعادتها للمشاركة في المسلسل، موضحة أنها على الرغم من تقديمها مشهدين فقط؛ إلا أن نجاح المشهدين جعلها تشعر بأنها قامت ببطولة المسلسل، نظرًا لحرفية كتابة العمل.