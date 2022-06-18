انت الان تتابع خبر أغنية “من أول دقيقة” تتسبب في تأجيل ألبوم إليسا.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المطربة اللبنانية إليسا أن أغنيتها الأخيرة “من أول دقيقة” والتي قدمتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، تسبب في تأجيل ألبومها الجديد.

وأضافت “إليسا” خلال لقاء لها على هامش حفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات موسم جدة أمس، أن النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “من أول دقيقة” جعلها تقرر تأجيل البدء في ألبومها الجديد، موضحة أن ستقوم بتحضير أغنية لبنانية جديدة استعدادًا لطرحها خلال هذا الصيف.

إليسا تستثمر نجاح أغنية “من أول دقيقة”

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، فاجئ جمهور حفل “إليسا” الذي أُقيم أمس الجمعة بجدة، بصعوده على المسرح لمشاركتها غناء أغنيتهما الأخيرة “من أول دقيقة”، وتفاعل معهما الجمهور بشدة.

أغنية “من أول دقيقة” كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتجاوز عدد مشاهداتها على منصة يوتيوب 100 مليون مشاهدة.