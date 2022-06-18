ننشر حقيقة معاناة سيد صادق مع المرض والفقر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:29 مساءً - يحل اليوم الأحد 18 يونيو، عيد ميلاد الفنان سيد صادق، الـ 77، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1945، ولمع بأدوار الشر الثانوية، وكان أبرز من قدم شخصية الخارج عن القانون في الأعمال الفنية.

حقيقة مرض وفقر سيد صادق

وقبل عامين رد الفنان سيد صادق، على ما تم تداوله بشأن مرضه وشدة احتياجه وتعرضه للفقر، قائلا :"عايش مبسوط، ومستور ولم أشتكِ لأحد".

وأضاف سيد صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية “الحدث اليوم”، قائلًا:"بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع"، مشيرا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه.

من جانبه انتقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار المتداولة عن الفنان سيد صادق أنه لا يجد مصدرًا للرزق، مؤكدا أنه يحيا حياة كريمة ومستورة وخيره على الناس جميعًا.